Экосистема «Тинькофф» и консалтинговая компания McKinsey проведут первый совместный хакатон для студентов со всей России в сентябре 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

«Призовой фонд хакатона составит 1 миллион рублей, он будет распределен среди трех победителей: 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч и 200 тысяч за второе и третье соответственно», — говорится в релизе.

Платформа для регистрации на первый онлайн-тур хакатона откроется 19 сентября на странице vc.ru/data-like. По результатам первого тура будут объявлены три победителя, которые получат призы в виде цифровой техники и аксессуаров. Далее, с 19 по 20 октября пройдет офлайн-тур в московском офисе McKinsey, на котором соберутся до 20 команд, чтобы сразиться за финальный приз.

Задания каждого из этапов хакатона базируются на реальных рабочих кейсах «Тинькофф». На решение задачи онлайн-этапа у участников будет три недели, во втором офлайн-туре командам предстоит решить задачу в течение суток. Жюри из специалистов «Тинькофф», McKinsey и других экспертов, помимо финального результата, будет оценивать и подход команд к решению задач.

В рамках офлайн-тура участники смогут пообщаться с экспертами «Тинькофф» и McKinsey, узнать о жизни внутри компаний и карьерных возможностях, а также оставить заявки на прохождение интервью на открытые позиции или стажировки.

«Хакатоны для нас — это отличная возможность познакомиться со студентами вузов лично, — говорит вице-президент по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константин Маркелов. — Часть из них потом идет работать к нам в «Тинькофф» в качестве сотрудников на позиции джуниоров и мидл-разработчиков. Для нас важно общаться с этими ребятами еще на этапе их становления в качестве специалистов, так как именно в условиях таких «боевых» задач они учатся работать в реальном бизнесе с настоящими вызовами, а мы можем на деле увидеть их способности».



«Тинькофф» и McKinsey регулярно проводят собственные хакатоны для студентов и выпускников вузов, но совместный хакатон будет организован впервые.