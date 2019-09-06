Арбитражный суд Амурской области отложил до 3 октября рассмотрение иска компании «Финвижн» Артема Аветисяна к банку «Восточный» о признании недействительными ряда решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 млрд акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск, передает корреспондент РИА Новости.



Судебное заседание отложено по ходатайству истца в связи с необходимостью ознакомиться с кандидатурами для проведения оценочной экспертизы акций. О необходимости провести оценку акций в августе заявила «Финвижн», кандидатуры экспертов для проведения оценки во вторник представила кипрская компания Evison Holdings, контролируемая инвестфондом Baring Vostok, она участвует в процессе в качестве третьего лица.

«Судебное заседание откладывается до 3 октября», — сказал судья.

На данный момент Evison — миноритарный акционер «Восточного», контроль в банке перешел к «Финвижн». Оспариваемые решения были приняты осенью 2018 года — весной 2019 года, когда контроль над банком «Восточный» принадлежал кипрской компании Evison Holdings, контролируемой инвестфондом Baring Vostok. В качестве обеспечительных мер по иску арбитраж Приамурья в июне заблокировал допэмиссию банка «Восточный».