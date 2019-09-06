Спор Промсвязьбанка на 16,5 млрд рублей со своими бывшими акционерами — пенсионными фондами и Promsvyaz Capital B.V. (PSC) — рискует стать прецедентным из-за нетипичного мирового соглашения, сообщает «Коммерсант» . Неучастие в нем PSC дает основания для отмены соглашения либо для отказа банку во взыскании всей суммы с компании.

Заседание по иску Промсвязьбанка к компании Promsvyaz Capital, связанному с выходом НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Доверие» из капитала кредитной организации накануне ее санации должно состояться 17 сентября в Арбитражном суде Москвы. На прошлой неделе истец заключил мировое соглашение со всеми ответчиками, кроме PSC, по условиям которого стороны отказываются от взаимных претензий. Взамен пенсионные фонды размещают под низкую ставку многолетние депозиты в банка на сумму 20,6 млрд рублей или выкупают низкодоходные субординированные облигации. Если будет выбран вариант с депозитом, то банк может получить за счет НПФ 18,6 млрд рублей. С PSC банк продолжает требовать всю сумму по оспариваемым сделкам — 16,5 млрд рублей.

По словам юристов, неучастие одного из ответчиков в мировом соглашении крайне нетипично, оно создает риски отмены соглашения. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу, мировое соглашение не должно противоречить закону и не может нарушать права и законные интересы других лиц. PSC может лишиться права регрессного требования к другим ответчикам и должен будет нести ответственность перед банком единолично.

Представитель банка в суде заявлял со ссылкой на Гражданской кодекс, что, «пока обязательства не исполнены в полном объеме, истец может требовать возмещения от любого из (солидарных.— Прим. ред.) ответчиков».