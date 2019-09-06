Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей «Восток Ойлу», сообщает «Коммерсант» . Так, опасаясь возникновения выпадающих доходов бюджета, Минфин добивался того, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. Сечин обвинил Минфин в непоследовательности и субъективности.

По словам главы «Роснефти», Минфин и лично первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов готовы поддержать инвестиционные газовые проекты в отличие от «Восток Ойла», несмотря «на схожесть условий». Этим проектам Минфин готов предоставить и налоговые льготы, и средства ФНБ, подчеркивает Сечин.

Также Игорь Сечин отмечает в письме, что подход Минфина о моратории на выдачу льгот до завершения инвентаризации не должен распространяться на «Восток Ойл». Инвентаризация охватывает запасы, которые уже поставлены на баланс и на которые уже действуют льготы, а большинство активов в Арктике находятся на ранней стадии геологоразведки. В действующей фискальной системе и с учетом высокой стоимости проектного финансирования «Восток Ойл» нерентабелен, считает Сечин.

По мнению Дмитрия Маринченко из Fitch, «Восток Ойл» — масштабный и амбициозный проект. В теории бюджет в долгосрочном плане должен от него только выиграть, но дополнительное льготирование уже действующих месторождений фактически означает принятие бюджетом значительной части рисков, в том числе геологических и ценовых, поэтому, отмечает аналитик, неудивительно, что Минфин в этом вопросе занял осторожную позицию.