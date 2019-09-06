Клиенты Сбербанка теперь могут переводить деньги с кредитной карты на дебетовую в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», говорится в сообщении кредитной организации.

Перевести деньги в приложении можно по номеру телефона или номеру карты, а также через раздел «Диалоги».

Комиссия за перевод составляет 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей.

Размер комиссии не зависит от региона и отображается на экране при выполнении операции.