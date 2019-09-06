Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena , который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.

Так, iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 Гб в России будет стоит 132 тыс. рублей (2 053 доллара) — это самая высокая цена в мире. Наиболее низкая стоимость этой версии в США — 1 449 доллара.

В свою очередь, самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии — 947 долларов. Россия расположилась в этой «рейтинге» на втором месте — 933 доллара. При этом версия iPhone 11 оказался наиболее доступным в Японии со стоимостью в 692 доллара.

Неделю назад Apple представила три новых смартфона — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Оформить предзаказ на эти модели в России можно будет с 18 сентября, а в продажу они поступят 20 сентября.