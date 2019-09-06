Иран и РФ наладили связь между своими национальными системами передачи финансовых сообщений о платежах без использования межбанковской системы SWIFT, пишет агентство Mehr со ссылкой на главу ЦБ Ирана.

«Были установлены банковские связи между Ираном и Россией — без использования глобальной финансовой системы передачи информации SWIFT — через российскую Систему передачи финансовых сообщений и иранскую SEPAM», — приводит агентство слова главы Центрального банка Ирана Абдольнасера Хеммати.

Ранее в сентябре помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ и Иран налаживают взаимодействие российской системы передачи финансовых сообщений и иранской SEPAM как альтернативу проведения платежей через SWIFT в целях защиты от санкций третьих стран.



SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться. Но Банк России все же создал свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС) в качестве альтернативного системе SWIFT канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям.