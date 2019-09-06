Пользователям «Яндекс.Денег» стала доступна идентификация в салонах оператора мобильной связи «МегаФон». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Пройти идентификацию через салоны «МегаФона» могут российские и иностранные пользователи «Яндекс.Денег». Для этого нужно прийти в салон, показать кассиру паспорт, назвать номер электронного кошелька и заплатить 200 рублей. Пользователь сможет рассчитаться банковской картой или наличными. После этого нужно будет подтвердить идентификацию на сайте или в приложении «Яндекс.Денег».

После идентификации владельцу электронного кошелька станут доступны все возможности сервиса — переводы, оплата покупок на зарубежных онлайн-площадках, подключение мультивалютных счетов и другие.

С подключением «МегаФона» сервис расширил сеть идентификации более чем до 7 тыс. точек.