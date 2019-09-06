Открыть расчетный счет в банке быстро, без занесения в список 550ПП
При организации работы своей компании, предприниматель сталкивается с вопросом: как и в каком банке открыть расчетный счет.
Перед принятием решения необходимо проанализировать следующую информацию:
Специфика работы вашей компании:
- Ежемесячное количество финансовых операций, которые вы будете осуществлять;
- Объем денег, которыми вы собираетесь оперировать с помощью счета;
- Возможные причины отказа: любые обстоятельства, характеризующие директора/учредителя компании или юридический адрес как неблагонадежные.
Специфика банка:
- Надежность банка (проверка истории банка);
- Банковские тарифы - разовые и ежемесячные комиссионные сборы, а также специальные условия для юрлиц;
- Банковские сервисы - удобство обслуживания, наличие и функциональность интернет-банкинга, услуга проценты на остаток и т.п.;
- Порядок предоставления услуги (наличие очередей и т.п.).
К сбору и изучению этой информации необходимо подходить со всей серьезностью, так как малейшая невнимательность может привести к значительным финансовым потерям. Например, размеры банковских комиссий (за открытие счета, обслуживание) могут разниться на 2-8%, что за год составляет приличную сумму.
Историю банка (надежность) также необходимо тщательно проверять — случаи банкротства еще никто не отменял.
Любые ошибки в подготовке документов могут привести к отказу в регистрации расчетного счета.
Юридическое агентство «ЮРГА» оказывает квалифицированную поддержку в открытии расчетного счета юрлицам в банках России. Учитывая репутацию, банковские комиссии на обслуживание и специальные программы для юрлиц, мы подберем банк, который оптимально подходит для нужд вашей компании.
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Юридическое агентство «ЮРГА» берет все заботы об открытии р/с на себя, включая как подготовку документов для подачи в банк, так и полностью регистрацию под ключ.
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