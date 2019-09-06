При организации работы своей компании, предприниматель сталкивается с вопросом: как и в каком банке открыть расчетный счет .

Перед принятием решения необходимо проанализировать следующую информацию:

Специфика работы вашей компании:

Ежемесячное количество финансовых операций, которые вы будете осуществлять;

Объем денег, которыми вы собираетесь оперировать с помощью счета;

Возможные причины отказа: любые обстоятельства, характеризующие директора/учредителя компании или юридический адрес как неблагонадежные.

Специфика банка:

Надежность банка (проверка истории банка);

Банковские тарифы - разовые и ежемесячные комиссионные сборы, а также специальные условия для юрлиц;

Банковские сервисы - удобство обслуживания, наличие и функциональность интернет-банкинга, услуга проценты на остаток и т.п.;

Порядок предоставления услуги (наличие очередей и т.п.).

К сбору и изучению этой информации необходимо подходить со всей серьезностью, так как малейшая невнимательность может привести к значительным финансовым потерям. Например, размеры банковских комиссий (за открытие счета, обслуживание) могут разниться на 2-8%, что за год составляет приличную сумму.

Историю банка (надежность) также необходимо тщательно проверять — случаи банкротства еще никто не отменял.

Любые ошибки в подготовке документов могут привести к отказу в регистрации расчетного счета .

Юридическое агентство «ЮРГА» оказывает квалифицированную поддержку в открытии расчетного счета юрлицам в банках России. Учитывая репутацию, банковские комиссии на обслуживание и специальные программы для юрлиц, мы подберем банк, который оптимально подходит для нужд вашей компании.

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