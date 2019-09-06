Создание единой системы, с помощью которой финансовые организации смогут проверять сведения о владельцах сим-карт, может привести к утечке данных миллионов абонентов и негативно скажется на бизнесе операторов связи. О таких рисках «большая тройка» операторов предупредила в коллективном письме главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (копия есть у РБК, свое участие в работе над письмом подтвердили представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома»).

Создание такой системы предусмотрено поправками в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», которые в июле 2018 года были внесены в Госдуму, а в марте 2019-го приняты в первом чтении. Второе чтение документа запланировано на октябрь, сообщил РБК Анатолий Аксаков. Письмо «тройки» он пока не видел. В тоже время Аксаков отметил, что «если аргументы операторов будут достаточными, то их учтут».

Операторы связи в своем письме указали, что поддерживают идею борьбы с мошенничеством на финансовом рынке, но предлагаемый депутатами механизм несет «ряд существенных рисков»:

Поправки не содержат требований к информационной безопасности данных, передаваемых через единую систему, что «может повлечь утечку данных о нескольких десятках миллионов абонентов». Инициатива заставит операторов нарушать закон «о персональных данных», который не допускает обработку данных, если это не соответствует изначально заявленным целям. Оператор обрабатывает сведения об абонентах для оказания услуг связи, а не для обмена информацией с кредитными организациями.

Сроки вступления закона в силу необходимо перенести на полтора года — столько времени потребуется на внедрение единой системы, разработку нормативной базы для ее работы, тестирование на сетях операторов и доработку всех недостатков, считают в МТС, «МегаФоне» и «ВымпелКоме». В текущей версии основные положения закона должны вступить в силу в течение 180 дней после его официального опубликования.

Поправки предполагают, что правительство будет устанавливать максимально допустимый тариф за обмен сведениями в единой информационной системе. «Фактически вводится государственное регулирование тарифов на соответствующую услугу», — пишут авторы письма. Однако введение госрегулирования цен на услуги компаний, работающих в условиях конкуренции, не соответствует рыночным принципам и негативно влияет на инвестиционный потенциал всей отрасли, опасаются операторы. Они ссылаются на официальный отзыв правительства на законопроект, в котором указывалось, что госрегулирование тарифов возможно только в отношении субъектов естественных монополий, к которым мобильные операторы не относятся.

По словам двух собеседников РБК на телеком-рынке, в настоящее время каждый оператор самостоятельно устанавливает свой тариф на услуги, которые предоставляет банкам. «Операторы справедливо опасаются, что тот тариф, который предложит государство, будет значительно ниже, что отразится на выручке», — отметил один из собеседников РБК. О каких суммах идет речь, он не уточнил.

«Законопроект устанавливает чрезвычайно негативный прецедент, распространяя госрегулирование тарифов на коммерческие услуги компаний, не являющихся естественными монополиями», — сообщил представитель «МегаФона». По словам Алексея Меркутова, представителя МТС, совещаний по доработке законопроекта не проводилось. «Наши замечания на текущий момент не учтены», — добавил он. Представитель «ВымпелКома» подтвердил опасения, высказанные в письме.