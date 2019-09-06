Доля долгов с просроченной задолженностью свыше 30 дней в РФ составила 9,4% (1,6 трлн рублей) от всего объема открытых в январе — июле 2019 года кредитов. За тот же период годом ранее доля таких долгов составляла 11% (1,54 трлн рублей), в январе—июле 2017 года — 11,7% (1,42 трлн рублей), сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



В ОКБ отметили, что наибольшую часть просрочки свыше 30 дней составляют «плохие» долги, которые вряд ли будут погашены. Так, объем задолженности по долгам с невыплатой сверх 90 дней за отчетный период составил 9,3% (1,59 трлн рублей), годом ранее их доля составляла 10,9% (1,5 трлн рублей), в январе — июле 2017 года — 11,6% (1,41 трлн рублей).

Всего за семь месяцев 2019 года банки выдали 22,07 млн кредитов на общую сумму почти 5 трлн рублей. Количество новых кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выдано 20,22 млн кредитов на 4,56 трлн рублей.