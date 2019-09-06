Банк России установил официальные курсы валют на 18 сентября.

Курс доллара повысился на 29,41 копейки, составив 64,1213 рубля (63,8272 рубля на 17 сентября). Курс евро снизился на 6,55 копейки до 70,604 рубля (с 70,6695 рубля на 17 сентября).

На Московской бирже на 14:15 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 15 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 32 копейки, валюты стоят 64,19 и 70,75 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 63,97—64,24 рубля за доллар и 70,38—70,77 рубля за евро.