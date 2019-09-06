Прокурор округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайрус Вэнс потребовал предоставления налоговых деклараций президента США Дональда Трампа за восемь лет, сообщает газета The New York Times .



По словам ее источников, Вэнс в конце августа направил в американское подразделение базирующейся во Франции компании Mazars повестки с требованием предоставить указанные материалы под угрозой суда. Фирма ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

Издание отмечает, что Вэнс потребовал предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и принадлежащей ему компании Trump Organization c 2011 года. Прокурор подчеркивает, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним.

Политические оппоненты Трампа еще со времен прошлой президентской гонки в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать. В апреле Трамп заявил, что в отношении принадлежащих ему компаний по-прежнему проводят проверки регулирующие органы. По словам американского лидера, в связи с этим публиковать информацию о налоговых отчислениях нежелательно.