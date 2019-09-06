Московский Кредитный Банк понизил ставки в рублях по вкладу «Все включено» на 0,2 процентного пункта.

«Все включено» (тарифный план «Максимальный доход» ) открывается под 6,2—6,8% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный» ) оформляется под 5,8—6,55% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный» ) привлекается под 5,55—6,3% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма первоначального взноса составляет 1 тыс. рублей, 100 долларов и евро. Срок — три, шесть месяцев, один, полтора и два года.

Пополнение предусмотрено для тарифных планов «Накопительный» и «Расчетный».