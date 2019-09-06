Топ-менеджеры и руководители высшего звена в нефтегазовой и энергетической отраслях, а также командир воздушного судна в авиации, мастер проходки шахты в горнодобывающей отрасли являются наиболее высокооплачиваемыми профессиями в России. Об этом говорится в материале Минтруда.



«Анализ среднемесячной зарплаты по вакансиям, заявленным в органы службы занятости, показал, что самыми высокооплачиваемыми являются профессии (должности) в сфере управления (топ-менеджеры в коммерческих структурах, включая производственную сферу, руководители высшего звена в государственных организациях). При этом наиболее высокая заработная плата — в нефтегазовой и энергетической отраслях, строительной сфере, в компаниях, занимающихся разработкой программного обеспечения, финансовой сфере, рекламной сфере, сфере добычи и обработки золота, алмазов», — отмечается в сообщении.

По данным Минтруда, самые высокооплачиваемые работники в сфере авиации — это командир воздушного судна, пилот, пилот-инструктор, инженер по эксплуатации воздушных судов, а также бортовой техник. В горнодобывающей отрасли больше всех зарабатывает мастер проходки шахты, мастер по проходке горных выработок, машинист дробильно-погрузочного агрегата, машинист экскаватора, маркшейдер. В нефтегазовой сфере — главный инженер, мастер по бурению скважин, техник по эксплуатации нефтепроводов, геолог, машинист буровой установки, машинист автогрейдера, вышкомонтажник-электромонтер. В рыбодобывающей отрасли хорошую зарплату получает капитан, помощник капитана, боцман, начальник по ремонту оборудования и матрос.

В производственной сфере хорошую зарплату предлагают главному механику, инженеру-проектировщику, инженеру-технологу, инженеру по автоматизированным системам управления производством, сталевару, заточнику, слесарю. В строительной отрасли профессии инженера-строителя, инженера строительного контроля, архитектора, прораба, геодезиста, геолога и каменщик входят в перечень наиболее высокооплачиваемых.

В сфере информационных технологий хорошо зарабатывает программист, инженер по защите информации, инженер-системотехник, системный аналитик, аналитик в области информационных технологий, художник компьютерной графики. В правовой и финансовой сферах хорошая оплачивается работа юрисконсульта и главного бухгалтера, а в сфере общественного питания — заведующего производством и шеф-повара.

В сфере культуры высокие зарплаты у художественного руководителя, режиссера-постановщика, ассистента режиссера, балетмейстера, директора творческого объединения, артиста. В медицинской сфере — у врача—дерматовенеролога, психиатра, стоматолога и офтальмолога. В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, парикмахеру и риелтору, говорится в материалах министерства.