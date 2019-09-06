В ресторанах на безналичную оплату летом 2019 года пришлось 72% покупок в денежном выражении, в 2017-м — 59%. Таким образом, показатель вырос на 13%, говорится в исследовании Сбербанка и «Платформы ОФД». Было проанализировано, как за период проведения трех этапов «кассовой реформы» (переход бизнеса на онлайн-кассы и ОФД) в основных сегментах торговли и общественного питания изменилась доля оплаты наличным и безналичным способами.

В кафе и столовых на безналичную оплату летом 2019 года пришлось 63% покупок, показатель вырос на 18%. В гипермаркетах безналичным способом оплачено 59% покупок (+13%), в супермаркетах — 51% (+13%), в магазинах «у дома» — 40% (+13%), в сегменте фастфуда — 62% (+17%).

Средний чек оплаты безналичным способом летом 2019 года в супермаркетах составил 428 рублей, что на 11% ниже показателя 2017-го. В гипермаркетах — 922 рубля (-3%), в магазинах «у дома» — 364 рубля (+7%), в кафе и столовых — 417 рублей (+5%), в ресторанах — 1 160 рублей (-7%), в сегменте фастфуда — 306 рублей (+9%).

Таким образом, безналичные платежи затрагивают все больше товаров низкого ценового сегмента, что приводит и к снижению среднего чека затрат за одно посещение магазина или заведения.