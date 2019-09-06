Рост цен на авиабилеты носит сезонный характер, сговоров на рынке нет, сообщил в интервью ТАСС глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.



«Мы отмечаем некоторый рост цен на авиабилеты, но он носит сезонный характер. Люди ездят в отпуска, больше самолетов летает, больше расходов на топливо. Это все понятно. В ноябре, декабре так уже не будет», — сказал он.

Артемьев добавил, что проблема существует скорее в области ценообразования. Она связана с монополизацией отдельными компаниями, прежде всего «Аэрофлотом», направлений, где присутствует только он.

Ранее начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в ходе Восточного экономического форума сообщила журналистам, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщила , что цены на авиабилеты в России с января по август этого года выросли на 24%. Причем, как отметило издание, так интенсивно цены в экономклассе не росли минимум 11 лет.



Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) прогнозирует рост цен на авиабилеты по итогам 2019 года на 9—10%. Поднять цены в указанных пределах компании заставят объективные факторы, в частности подорожание авиакеросина. Авиатопливо — одна из самых затратных статей перевозчиков и составляет порядка трети стоимости билета.

