Федеральная налоговая служба исключила риски утечки данных из единого федерального информационного ресурса, содержащего персональные данные населения России. Об этом сообщил руководитель ФНС Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Этих утечек в течение 19 лет зафиксировано не было, потому что эта информация надежно закрыта. У нас два центра обработки данных, которые сертифицированы по всем международным стандартам», — подчеркнул Мишустин.

Сегодня Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о создании единого федерального информационного ресурса с персональными данными россиян. Он объединит все имеющиеся у различных ведомств данные. Оператором федеральной информационной системы предлагается сделать ФНС России.

Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко сообщила, что целью формирования и ведения ресурса является создание системы учета сведений о населении, обеспечивающей актуальность, достоверность и гармонизацию в информационных ресурсах государственных и муниципальных информационных систем. Она подчеркнула, что зайти в систему ресурса смогут только аккредитованные сотрудники, доступ к этой информации со стороны частных лиц исключен.