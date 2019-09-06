Международное рейтинговое агентство Fitchповысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Экспобанка с уровня «В+» до «BB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Банк также был исключен из списка Rating Watch «Развивающийся».

«Повышение рейтингов также отражает продемонстрированную банком хорошую прибыльность, приемлемое качество активов, хорошую капитализацию и комфортную ликвидность, что по всем указанным параметрам соответствует нашим ожиданиям… «Стабильный» прогноз по рейтингам отражает ожидания Fitch, что показатели у банка должны оставаться относительно стабильными в среднесрочной перспективе после завершения интеграции Курскпромбанка», — прокомментировали аналитики агентства.

Рейтинги Экспобанка могут оказаться под давлением, если, в противовес ожиданиям аналитиков, качество активов существенно ухудшится, что обусловит отрицательную прибыльность и снижение капитала. Существенный отток депозитов и ослабление запаса ликвидности у банка также могут оказать негативное влияние на рейтинги.

Потенциал повышения рейтингов в настоящее время ограничен и потребовал бы заметного улучшения рыночных позиций банка и перехода к более устойчивой модели бизнеса, сфокусированной на органическом росте, наряду с поддержанием приемлемого финансового профиля.