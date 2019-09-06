ДелоБанк предлагает клиентам, которые успеют подключиться до 31 октября, эквайринг с комиссией 0% по оборотам до 100 тыс. рублей в месяц по терминалу и льготные тарифы при оборотах свыше 100 тыс. рублей. Такой эквайринг предоставляется на весь срок, в течение которого клиент будет им пользоваться, говорится в сообщении ДелоБанка.

Также банк предоставляет терминал Verifone и выплачивает кешбэк в размере списанной комиссии за эквайринг. Максимальная сумма, с которой можно вернуть комиссию, – 100 тыс. рублей.

Льготный тариф при более высоких оборотах составляет 1,6% – для предприятий быстрого питания, 1,7% – для бакалейных магазинов и супермаркетов, 1,9% – для других категорий.

Ежемесячно возвращать деньги на расчетный счет смогут предприниматели-клиенты ДелоБанка, не имеющие договоров на торговый эквайринг, а также компании из сферы услуг или розничной торговли, не являющиеся клиентами банка.