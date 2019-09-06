Центры, где студенты и дипломированные специалисты смогут получить навыки работы в цифровой среде, планируется создать в регионах России в 2020 году. Об этом сообщил заведующий лабораторией наук о больших данных и проблемах общества Томского госуниверситета Вячеслав Гойко в кулуарах первого форума университетского консорциума исследователей больших данных «Открытые данные — 2019» в Севастополе.



«Сейчас мы работаем с Минобрнауки России над созданием сети центров для подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. Мы планируем в следующем году запустить сеть с общим количеством обучающихся не менее 1 тыс. человек: студентов, молодых исследователей, госслужащих, сотрудников компаний—индустриальных партнеров. Эти центры дадут возможность получать прикладные цифровые навыки. В 1930—х годах был ликбез — ликвидация безграмотности. Сейчас ликбез цифровой», — рассказал Гойко.

Он пояснил, что современные технологии позволяют применять множество цифровых инструментов для самых разных сфер, не имея при этом образования программиста. «Но люди, которые никогда не работали с такими продуктами, боятся этого. Если говорить про науку, то эти инструменты меняют работу специалистов по самым разным направлениям — социологов, политологов, экономистов и других. Эти люди — эксперты в своей области, никто не сможет решить их задачи лучше их самих, и надо им просто дать эти инструменты», — отметил собеседник.

По его словам, создать сеть обучающих центров планируется на базе университетов консорциума исследователей больших данных.

Первый форум университетского консорциума исследователей больших данных «Открытые данные — 2019» проходит на базе Севастопольского госуниверситета 16—17 сентября. Форум инициирован Томским государственным университетом при поддержке Севастопольского госуниверситета, Крымского федерального университета и компаний—партнеров. В мероприятии принимают участие представители университетов, технологических компаний, специалисты в области сбора и анализа больших данных.