Рейтинги новых кредитных рейтинговых агентств могут быть использованы в регулировании некредитных финансовых организаций не ранее, чем через год работы, а в банковском регулировании — не менее, чем через три года рейтинговой деятельности, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

В понедельник Центробанк внес в реестр кредитных рейтинговых агентств двух новых участников — «Национального рейтингового агентства» и «Национальных кредитных рейтингов» (НКР).

«Вопрос включения кредитных рейтингов новых КРА [кредитных рейтинговых агентств] в периметр регулирования некредитных финансовых организаций может быть рассмотрен Банком России не ранее чем через год работы новых КРА, в банковском регулировании — не ранее трех лет рейтинговой деятельности с учетом требований Базельского комитета по банковскому надзору», — сообщил представитель регулятора.

Он добавил, что расширение перечня кредитных рейтинговых агентств будет способствовать повышению уровня конкуренции на рынке рейтинговых услуг, а также расширению линейки предлагаемых рейтинговых продуктов. При этом в фокусе внимания сохраняется высокое качество кредитных рейтингов, их достоверность, отметил представитель ЦБ.