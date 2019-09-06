Банк России изучает возможность применения показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) для ипотечных кредитов, сообщил замначальника управления макропруденциального анализа департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Евгений Румянцев на конференции Equifax Infoday.

«До конца года мы планируем вынести вопрос [на совет директоров Банка России] о введении надбавок в зависимости от ПДН для ипотеки», — сказал он.

Румянцев пояснил, что сейчас регулятор проводит калибровку надбавок в зависимости от ПДН, изучает данные банков, полученные в рамках стресс-тестирования. «По ощущениям, мы должны где-то к концу года успеть с калибровкой. Но не стоит пугаться. В ипотеке все намного лучше с рисками, чем в потребах [потребительских кредитах]», — отметил он.

С 1 октября 2019 года ЦБ вводит новый инструмент ограничения рисков потребкредитования — показатель долговой нагрузки заемщика, в дополнение к уже имеющимся коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам для банков.