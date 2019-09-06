На совещании в Минтруде планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский. Он отметил, что в рамках нацпроекта этот вопрос еще не сильно проработан и конкретных параметров введения укороченной недели пока нет.

Засельский пояснил, что тестирование сокращенной рабочей недели только в одной компании не даст результатов — для обсуждения этого вопроса нужна статистика с качественной выборкой.

По словам экспертов, при обсуждении перехода на четырехдневную неделю стоит учитывать советский и европейский опыт регулирования рабочего времени. Также стоит быть готовыми к изменению режима работы, например, магазинов. Для обеспечения непрерывной работы понадобятся новые сотрудники, а Россия близка к ситуации дефицита рабочей силы. При этом хорошей площадкой для эксперимента с четырехдневкой могут быть госорганы — именно в этой сфере процессы организации труда зачастую неэффективны, из-за чего чиновники порой работают по 12–13 часов пять дней в неделю.

Российская трехсторонняя комиссия (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой планирует провести консультации по введению в перспективе четырехдневной рабочей недели в ноябре, следует из плана работы РТК.