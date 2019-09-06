С утечками данных за прошедшие 12 месяцев столкнулись 34% корпораций и 27% российских компаний, число сотрудников в которых не превышает 50 человек, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

В каждой четвертой компании малого бизнеса (26%) используются защитные решения, которые включают в себя только базовые функции. В 29% небольших компаний на момент утечки данных не было подходящих защитных решений. Столько же компаний-респондентов сообщили, что их IT-специалисты не обладали достаточной квалификацией, а сотрудники были не слишком хорошо осведомлены о правилах информационной безопасности.

В прошлом году инвестировать в IT-безопасность во избежание утечек данных планировали 43% опрошенных компаний малого бизнеса, а в этом — уже 51%. Также в прошлом году с тем, что необходимо тщательнее планировать сценарии реагирования на киберинциденты, согласились 50% респондентов, в этом — уже 58%.