Ограничителем для роста российской экономики в 2020—2022 годах будет продолжающееся сокращение экономически активного населения. Об этом в докладе о денежно-кредитной политике сообщает Центральный банк России.

«На среднесрочную динамику инфляции и рост экономики могут оказать влияние ожидаемые демографические тенденции. Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020–2022 годы, даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста», — говорится в документе.

Регулятор отмечает, что дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике заработных плат и оказать давление на инфляцию в сторону повышения. В то же время влияние демографии на инфляцию может быть смягчено в случае, если сокращение численности экономически активного населения будет компенсировано за счет повышения гибкости рынка труда.