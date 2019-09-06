Вакансия механика по ремонту оборудования на рыболовном судне стала самой высокооплачиваемой в российских службах занятости по итогам первого полугодия, пишут «Известия» . Минтруд подготовил топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий. Максимальная зарплата по этой вакансии — 430 тыс. рублей. Второе и третье места поделили пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности с доходом 330 тыс. рублей в месяц.

В топ-10 в январе-июле также вошли коммерческий директор в сфере торговли, заведующий гостиницей (по 290 тыс. рублей), программист в отрасли нефтегазовой промышленности (270 тыс. рублей), спортсмен-инструктор (250 тыс. рублей), шеф-повар (230 тыс. рублей), машинист горных выемочных машин (225 тыс. рублей) и сварщик (210 тыс. рублей).

Все вакансии, в том числе из топ-10, вывешены на портале «Работа в России», напомнили в пресс-службе Минтруда.

Механики на рыбодобывающих судах действительно получают довольно много по российским меркам — около 200 тыс. рублей, рассказал директор Рыбного союза Сергей Гудков. Однако зарплата в 430 тыс. рублей, как в рейтинге вакансий Минтруда, редко встречается и может быть оправдана лишь срочной необходимостью, считает эксперт.

Работодатели могут предлагать высокие зарплаты специалистам, которые экстренно требуются компании, чтобы бизнес функционировал и приносил прибыль, согласен руководитель пресс-службы «Работа.ру» Сергей Денисенко. Например, в сервисе сейчас есть вакансия водителя-экспедитора, которому готовы платить до 300 тыс. рублей. По его мнению, большинство зарплат по вакансиям из топ-10 — единичные случаи, не отражающие среднего уровня доходов в отрасли. Хотя, например, пилотам могут предлагать и больше — на «Работе.ру» по этой вакансии некоторое время назад обещали и 600 тыс. рублей.