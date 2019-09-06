Арбитражный суд Москвы отклонил заявление компании United steel group limited о включении долга перед ней в размере 2,47 млрд рублей в реестр требований кредиторов председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама, говорится в определении суда.

Временный управляющий «Домашних денег» Михаил Чернышев в августе отказался от заявления об аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации. Он обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда было отказано в требовании об аресте.

Ранее Чернышев сказал, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов МФО, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств.

Арбитраж посчитал, что ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах МФО.