Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 10% после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 8:00 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась до 66,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — до 59,52 доллара за баррель. Нефтяные котировки находятся на максимальных уровнях с апреля-мая.

Крупнейший экспортер и один из главных производителей нефти Саудовская Аравия после после субботней атаки дронов на НПЗ королевство временно сократило добычу примерно вдвое — до 5 млн баррелей в день.