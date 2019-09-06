За время «кассовой реформы» с лета 2017 года средний чек безналичной оплаты в сегменте фастфуда вырос на 9% — до 306 рублей, сообщают Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».



Средний чек также вырос в магазинах у дома, кафе и столовых — на 7% и 5% соответственно. В остальных исследуемых сегментах средний чек снизился.

Сильнее всего этот показатель упал в супермаркетах — на 11%, до 428 рублей. Также средний чек безналичной оплаты снизился в ресторанах (на 7%, до 1 160 рублей) и гипермаркетах (на 3%, до 922 рублей).

Средний чек с учетом наличных и безналичных способов оплаты вырос во всех сегментах. Самый высокий темп роста в кафе и столовых — 13% за два года. Агрегированный средний чек в фастфуде вырос лишь на 1%. С лета 2017 года доля безналичной оплаты в супермаркетах выросла с 38% до 51%, в гипермаркетах — с 46% до 59%, в магазинах у дома — с 27% до 40%, в кафе и столовых — с 45% до 63%, в ресторанах — с 59% до 72%, в секторе быстрого питания — с 45% до 62%.

Данные получены на основе анализа кассовых чеков, которые обрабатывает «Платформа ОФД». К оператору подключены 900 тыс. касс, которые принадлежат 450 тыс. предпринимателей.