Финансовых потерь российским банкам атака не принесла.
Восемь российских банки были атакованы хакерами из Бразилии, сообщает «Коммерсант». Как пояснил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев, хакерская атака на российские банки из Бразилии, о факте которой стало известно 12 сентября, шла несколько месяцев.
Злоумышленники выясняли первые 6 цифр номера банковской карты (БИН), используемые для идентификации в платежных системах, и методом перебора пытались сгенерировать оставшиеся для списания средств. Банки попросили помощи у регулятора.
По словам Сычева, бразильские коллеги проблему решили. Финансовых потерь российским банкам атака не принесла.
По мнению экспертов, это не значит, что банкам не был нанесен ущерб — атаки, связанные с перебором карт, могут принести эквайеру и эмитенту существенные затраты, так как неуспешные авторизации также оплачиваются согласно тарифам платежных систем. Так, можно предположить, что российским банкам, ставшим жертвами киберпреступников, пришлось потратить на комиссии сотни тысяч долларов.
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