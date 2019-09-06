Восемь российских банки были атакованы хакерами из Бразилии, сообщает «Коммерсант» . Как пояснил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев, хакерская атака на российские банки из Бразилии, о факте которой стало известно 12 сентября, шла несколько месяцев.

Злоумышленники выясняли первые 6 цифр номера банковской карты (БИН), используемые для идентификации в платежных системах, и методом перебора пытались сгенерировать оставшиеся для списания средств. Банки попросили помощи у регулятора.

По словам Сычева, бразильские коллеги проблему решили. Финансовых потерь российским банкам атака не принесла.

По мнению экспертов, это не значит, что банкам не был нанесен ущерб — атаки, связанные с перебором карт, могут принести эквайеру и эмитенту существенные затраты, так как неуспешные авторизации также оплачиваются согласно тарифам платежных систем. Так, можно предположить, что российским банкам, ставшим жертвами киберпреступников, пришлось потратить на комиссии сотни тысяч долларов.