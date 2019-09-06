Чтобы получить выплату, гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы.
Правительство утвердило разработанные Минфином правила по выплате многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минфина.
Право на участие в программе имеют россияне, являющимся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов. Они выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Такие же правила действуют для граждан России, усыновивших третьего и последующих детей.
Чтобы получить выплату, гражданам необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие ипотечного кредита правилам программы, в организацию-кредитора. Кредитор проверит документы и отправит их в «ДОМ.РФ». Если представленные данные верны, то «ДОМ.РФ» осуществит перевод средств кредитору для полного или частичного погашения ипотеки заемщика в пределах 450 тыс. рублей
Заемщики должны предоставить следующие документы для получения выплаты: заявление о погашении кредита, документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей; подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей. Кроме того, понадобятся документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Документы предоставляются в подлинниках либо копиях, заверенных в установленном порядке.
Нет комментариев