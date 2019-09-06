Теперь клиенты «Возрождения» могут бесплатно вносить денежные средства на карты банка «Возрождение» платежных систем «Мир», Mastercard и Visa.

Лимит на трансакцию зависит от типа банкомата – до 50 или до 200 купюр, количество операций по пополнению карт банка «Возрождение» не ограничено.

«Теперь наши клиенты смогут использовать обширную объединенную банкоматную сеть ВТБ и «Возрождения» для бесплатного внесения денежных средств и дальнейшего погашения кредитов в мобильном банке без посещения офисов. Это еще один значительный шаг в рамках объединения инфраструктуры группы ВТБ», – отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.

«Услуга пополнения карт сторонних банков доступна во всех банкоматах ВТБ с функцией внесения наличных. На сегодняшний день это почти 6,8 тыс. устройств, из них около половины обладают функциями замкнутого оборота наличных. В будущем мы планируем наращивать долю многофункциональных устройств в сети банка, что позволит ещё больше повысить привлекательность сервиса», – прокомментировал член правления ВТБ Валерий Чулков.

«Придерживаясь стратегии ВТБ, мы стремимся предлагать новые цифровые услуги на рынке. ВТБ запустил данную технологию в апреле этого года. За это время клиенты совершили более 160 тыс. операций на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Услуга гарантирует клиентам других банков практически мгновенное поступление средств и исключает необходимость поиска банкомата своей кредитной организации. К концу года мы планируем выйти на ежемесячный оборот в размере 1 млрд рублей», – отметил руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ Алексей Киричек.