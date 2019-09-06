Гости смогут создать собственный дизайн банкноты.
Общероссийский День открытых дверей Банка России пройдет 28 сентября. Главный финансовый регулятор страны ждет гостей на трех московских площадках, во всех территориальных учреждениях Банка России и некоторых расчетно-кассовых центрах, сообщает пресс-служба ЦБ.
«День открытых дверей — это возможность посетить центральный банк страны, узнать о прошлом и настоящем финансовой системы России, о российских деньгах и о любопытных исторических фактах, связанных с финансами. Запланированные мероприятия будут интересны и взрослым, и детям: пройдут экскурсии, лекции по самым актуальным темам финансовой грамотности, а также викторины и конкурсы, квесты и игры, мастер-классы и даже театральные постановки с финансовыми сюжетами», — отмечается в сообщении.
Для москвичей и гостей столицы будут организованы экскурсии по исторической части архитектурного комплекса Банка России и музейным экспозициям, расположенным в здании на улице Неглинная, д. 12. Гости смогут создать собственный дизайн банкноты, попытаться удержать инфляцию на специальных баланс-качелях, сразиться в турнире «Тайна потерянной копилки» и многое другое.
В самом центре Москвы напротив Кремля (улица Балчуг, д. 2) можно будет увидеть выставочные экспозиции, посвященные истории Банка России, и принять участие в увлекательных играх. А для того чтобы своими глазами увидеть, как происходят сортировка и пересчет наличных денег и уничтожение ветхих банкнот, надо успеть записаться на визит в крупнейший в Европе расчетно-кассовый центр Банка России (Москва, Волоколамское шоссе, д. 75).
На некоторых экскурсиях как в Москве, так и в других городах можно побывать только в составе заранее зарегистрированных организованных групп. Число посетителей по записи ограничено, однако ознакомиться с историей Банка России можно и в другие дни в соответствии с расписанием работы музейно-экспозиционных фондов.
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