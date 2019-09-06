Банк России установил официальные курсы валют на 17 сентября.

Курс доллара понизился на 30,87 копейки, составив 64,39 рубля (64,4711 рубля на 16 сентября). Курс евро опустился на 86,12 копейки до 70,6695 рубля (с 71,5307 рубля на 16 сентября).

На валютных торгах Московской биржи на 14:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,15 рубля (минус почти 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:10 мск стоил 70,82 рубля (минус 47 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 63,58 до 64,18 рубля за доллар и от 70,47 до 70,91 рубля за евро.