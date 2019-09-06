Дефицит, который может возникнуть на рынке нефти из-за ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт из мировых коммерческих нефтяных запасов, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.



В частности, на вопрос о том, нужно ли России увеличивать добычу на фоне падения производства нефти в королевстве, министр ответил: «Все зависит от скорейшей оценки последствий, которую проводят саудовские коллеги, отсюда можно будет понимать масштаб влияния на объемы добычи, на поставки».

«Но в настоящее время в мире достаточно коммерческих запасов, для того чтобы в среднесрочной перспективе недостаток нефти, который мы видим, он был покрыт поставками из коммерческих запасов. Но, повторю, во многом все будет зависеть от того, на какой период затронут последствия нарушения работы инфраструктуры», — добавил Новак.

Как сообщалось, крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 млн.