Кредитная нагрузка россиян превысила пик 2013—2014 годов в 75% регионов. Об этом в докладе о кредитно-денежной политике сообщил Центральный банк России.

«На уровне отдельных регионов показатели прироста кредитного портфеля физических лиц (в годовом сопоставлении) в июле в большинстве субъектов находились в диапазоне от 15% (Вологодская область) до 27—28% (Чукотский АО, республики Тыва, Дагестан, Ленинградская область). В Крыму и Севастополе, несмотря на заметное (в сравнении с показателями марта-апреля) замедление, темпы прироста остаются значительно выше (65 и 81% соответственно), что обусловлено догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах», — говорится в документе.

Однако при этом регулятор отмечает, что, несмотря на смягчение условий банковского кредитования, темпы роста розничного кредитования в мае-июле замедлялись во всех федеральных округах, а наиболее значительно — в Приволжском, Уральском и Сибирском.