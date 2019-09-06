ВТБ развивает сервис пополнения карт сторонних банков в своих банкоматах. К данной технологии присоединился банк «Возрождение». Теперь его клиенты могут бесплатно вносить наличные на дебетовые и кредитные карты в банкоматах ВТБ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сервис стал доступен благодаря объединению банкоматных сетей группы ВТБ и банка «Возрождение».

«Услугой уже сейчас могут воспользоваться обладатели карт платежных систем Visa, Mastercard и «Мир». Лимит на трансакцию зависит от типа банкомата: до 50 или до 200 купюр», — говорится в релизе.

При этом количество операций по пополнению карт банка «Возрождение» может быть неограниченным.