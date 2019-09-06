Глобальной закредитованности российских заемщиков не наблюдается, но риск возникновения кредитного «пузыря» необходимо учитывать. Такое мнение высказал ТАСС заместитель генерального директора группы Societe Generale по направлению «Международные банковские и финансовые услуги», член совета директоров Росбанка Филипп Хейм.

«Рынок в сфере потребительского кредитования очень динамичен, и сегодня мы видим двузначный рост потребительских займов — продукт крайне популярен среди клиентов. Наше видение ситуации следующее: с макроэкономической точки зрения уровень задолженности российских граждан в глобальном масштабе все еще очень низок, если учитывать различные банковские показатели. Таким образом, в целом о глобальной закредитованности населения говорить не приходится», — считает Хейм.

Но, по мнению Хейма, существует потенциальный риск «перегрева» этого сегмента финансового рынка в конкретных регионах. «В связи с этим мы считаем, что макропруденциальная политика, проводимая ЦБ, должна способствовать предотвращению возникновения «пузыря» в будущем. Таким образом, на текущий момент мы не видим предпосылок к возникновению «пузыря», однако считаем, что важно учитывать риск его появления», — отметил он.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

С 1 октября российские банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.