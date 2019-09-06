Информация, получаемая операторами фискальных данных с онлайн-касс, в перспективе может использоваться для оценки кредитоспособности физических лиц, сообщил гендиректор «Платформа ОФД» Алексей Баров на совместной пресс-конференции со Сбербанком .

«Есть некоторая область для сотрудничества по части физических лиц, по части насыщения онлайн-банкинга чеками о покупках через кредитные карты. Но это сейчас находится в зоне исследования. Сейчас мы исследуем эту тему, возможно, запустим ее со Сбербанком, и это будет касаться не только бизнеса и отношений b2b, но и [отношений] бизнес — клиент», — заявил Барков.

По его словам, сейчас данные онлайн-касс уже используются для оценки стоимости риска по кредитам предпринимателям и позволяют отслеживать изменения кредитоспособности этой категории заемщиков. Он подчеркнул, что информация о клиенте ОФД собирается и анализируется только с его разрешения.

Напомним, «кассовая реформа» проходила в три этапа с 1 июля 2017 года в три этапа. Последними к онлайн-кассам должны присоединиться индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников, производящие товары собственного производства — с 1 июля 2021 года.