Налоговое управление Дании требует от банка Nordea 900 млн датских крон (134 млн долларов) ввиду неправильного возврата уплаченного налога на доход с капитала крупному канадскому пенсионному фонду Hoopp. Об этом в понедельник сообщает Датское радио.

В ошибочных налоговых платежах в период с 2012 по 2015 год также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank.

Управление требует обратно в казну деньги, на возврат которых могли иметь право некоторые иностранные лица и компании, зарегистрированные в странах, имеющих налоговые соглашения с Данией. Только в 2012—2015 годах три банка выплатили им 6,2 млрд крон (920 млн долларов). При этом каждая пятая датская крона могла быть ошибочно выплачена по мошенническим схемам.

Министр по делам налогообложения Дании Карстен Лауритцен в ноябре прошлого года дал поручение Финансовой инспекции страны проверить информацию о предполагаемом мошенничестве с возвратом уплаченного налога на доход с капитала в датском Dаnske Bank и банковских группах Nordea и SEB на сумму 12,7 млрд датских крон (1,94 млрд долларов) в период 2002—2017 годов. Ряд стран ЕС потерял в общей сложности 55,2 млрд долларов в результате мошеннических сделок. Речь идет о возврате уплаченного налога на доход с капитала, когда возврат, однако, заявителю не положен.