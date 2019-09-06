Банк России видит признаки финансовой пирамиды в деятельности ГК «СоцАгроФинанс», которая в большей степени ориентируется на пенсионеров, давая агрессивную рекламу и обещает гарантированную высокую доходность, рассказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России — XXI век».



«Мы увидели в деятельности компании внешние признаки финансовой пирамиды. Это не одна компания, это группа компаний. Мы давно на нее обратили внимание, но сама компания была в замершем состоянии какое-то время и не так давно она начала активно рекламировать свою деятельность и в первую очередь ориентироваться на пенсионеров. Эта группа компаний была в спящем режиме больше года», — сказал он.

«Всех, кого привлекали, большинство это пенсионеры, привлекали под обещание высокой доходности, на сайте и в своих материалах заявляли, что они, во-первых, принимают вклады, а вклады может принимать только кредитная организация. Во-вторых, они гарантируют доходность по этим вкладам, что тоже не может быть правдой. Они прикрывались якобы инвестициями в сельскохозяйственный бизнес», — уточнил Лях.

Он добавил, что «СоцАгроФинанс» дает агрессивную рекламу, у них есть реферальная программа, то есть фактически действует по принципу сетевого маркетинга.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о махинациях коммерческой фирмы «СоцАгроФинанс» с деньгами пенсионеров в Москве. На прошлой неделе на федеральном канале был показан сюжет о том, что десятки московских пенсионеров были обмануты. Согласно сюжету, за вложенные деньги фирма обещала им прибыль до 40% годовых. Позднее стало известно, что следователи завели дело о мошенничестве после проверки сюжета.