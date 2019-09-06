Банкиры обратились в Минюст с просьбой не распространять на них полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по контролю за взысканием долгов физлиц, сообщает «Коммерсант» . Ассоциация российских банков (АРБ) опубликовала письмо министру юстиции Александру Коновалову с просьбой учесть позицию сообщества при доработке проекта закона, предусматривающего выведение из КоАП формулировки «за исключением кредитных организаций», из-за которой банки не привлекались к ответственности за нарушения о защите прав граждан при взыскании с них долгов. Также предлагается поднять штрафы для кредиторов в 2,5 раза до уровня, взимаемого с коллекторов, и разрешить сотрудникам ФССП рассматривать дела об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП.

В АРБ утверждают, что эти вопросы уже урегулированы Банком России. В ЦБ поддерживают законопроект.

Уравнивание штрафов для банков и коллекторов в АРБ считают необоснованным. Передачу дел о привлечении к административной ответственности в ФССП банкиры также не поддерживают — «ввиду сложности» их должен рассматривать суд.

В Минюсте сообщили, что кредитные организации предлагается включить в число субъектов административного правонарушения ст. 14.57 КоАП и «установить ответственность за совершенное правонарушение, аналогичную» уровню сумм, для коллекторов «в целях исключения неравенства условий для лиц, совершающих действия по возврату просроченной задолженности» физлиц. Передать полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях ФССП предлагается «в целях обеспечения единства правовых подходов и методов при осуществлении уполномоченным органом государственного контроля требований законодательства».