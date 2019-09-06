Новый банк развития (НБР, банк БРИКС) одобрил финансирование четырех новых проектов в Индии, России и ЮАР на общую сумму 1,4 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка по итогам состоявшегося 12 сентября 21-го заседания Совета директоров НБР.

Российский проект предусматривает выделение банком БРИКС 300 млн долларов Евразийскому банку развития (ЕАБР) на финансирование подпроектов, в которых используются технологии производства энергии за счет возобновляемых источников, таких как ветер, солнце и вода.

«Цель проекта заключается в том, чтобы содействовать инвестициям в производство возобновляемой энергии, которые будут способствовать созданию энергобаланса в России в соответствии с энергетической стратегией страны до 2030 года, а также снижению выбросов углекислого газа», — говорится в сообщении банка.

Правительству Южной Африки будет предоставлен суверенный кредит в размере 7 млрд рандов (около 480 млн долларов) на реализацию государственной программы улучшения дорожной инфраструктуры. Еще по 323 млн долларов будет выделено на два проекта в Индии, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в штате Андхра-Прадеш.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал свою операционную деятельность, было одобрено 42 проекта на общую сумму около 11,6 млрд долларов. В утвержденной банком стратегии развития на 2017—2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от 32 млрд до 44 млрд долларов.