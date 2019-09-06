Более половины (54%) респондентов-финансистов считают основной проблемой при трудоустройстве сложность поиска вакансий с достойной оплатой. Об этом говорится в исследовании АССА (ассоциации, объединяющей специалистов в области финансов, учета и аудита), проведенном при поддержке HeadHunter.

Так, 38% опрошенных указали на личную неудовлетворенность условиями труда (неинтересные задачи, неудобный график, требования переработок, отсутствие перспектив развития, неудобное расположение офиса). Также в топ-3 проблем с трудоустройством вошел высокий уровень конкуренции в данной сфере (35%).

«Сегодня ситуация на рынке труда такова, что профессии в области финансов, учета и аудита постоянно повышают планку требований для специалистов. Они должны обладать знаниями, навыками и умениями, необходимыми для обеспечения роста и поддержания конкурентоспособности организаций на национальном и международном уровне. Поэтому для того, чтобы бороться за топовые позиции в этой сфере, соискателям нужно осознать, что постоянное повышение своей профессиональной квалификации — это условие, без которого процесс поиска работы или продвижение по карьерной лестнице значительно усложняется», — комментирует глава ACCA в России Вера Стародубцева.

Согласно полученным данным, около половины соискателей сферы «Бухгалтерия, финансы предприятия» отметили, что поиски работы проходят тяжело (52%). В то же время 41% опрошенных указали, что найти работу в их сфере деятельности не составляет особого труда. При этом соискатели-финансисты в возрасте 31—35 лет испытывают наименьшие трудности с поиском работы: только 39% из них отметили, что работу искать сложно. Также стоит отметить, что в сфере бухгалтерии и финансов сложность поиска примерно одинакова для всех возрастов, в то время как в других профессиональных областях соискатели старше 41 года чаще сталкиваются с этой проблемой.

Несмотря на сложности, большая часть соискателей настроены положительно. 65% представителей сферы «Бухгалтерия, финансы предприятия» оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшей перспективе позитивно. Пессимистичный прогноз лишь у 18% опрошенных.