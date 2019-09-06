Донкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность «Максимального» (от 25 тыс. рублей на 370 дней) составит 6,3—6,5% (ранее — 7—7,15%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозит «Комфортный» (от 5 тыс. рублей на один год) открывается под 6,2% годовых (вместо 6,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

По вкладам «Пенсионный» (от 500 рублей на 460 дней), «Оптимальный» (от 20 тыс. рублей на 460 дней) и «Премьер-240» (от 4,5 млн рублей на 240 дней) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка по депозиту «Пенсионный» составит 5,83% (вместо 6,33%), по «Оптимальному» — 5,7% (до этого — 6,25%), а по вкладу «Премьер-240» — 6,63% (прежде — 6,95%).

Проценты по депозитам «Пенсионный» и «Оптимальный» выплачиваются ежеквартально или ежеквартально капитализируются, а по «Премьер-240» — выплачиваются или капитализируются каждые 80 дней.

Пополнять можно вклады «Комфортный» и «Пенсионный».