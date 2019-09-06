Банк «Открытие» предлагает 1 500 бонусных рублей за оформление зарплатной карты Opencard платежной системы «Мир», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для участия достаточно оформить в бухгалтерии своей организации заявление о переводе зарплаты в банк «Открытие». Бонусы будут начислены за первое официальное перечисление зарплаты на карту, совершенное с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Акция действительна для карт «Мир» при наличии перечислений в рамках действующего зарплатного проекта организации с банком на сумму не менее 10 тысяч рублей за календарный месяц», — говорится в сообщении банка.

Участником акции могут стать новые клиенты — держатели карт «Мир», а также действующие клиенты — держатели карты Opencard системы «Мир», если организация в течение трех месяцев не делала перечислений на их зарплатную карту.

Зарплатная Opencard позволяет получать на выбор до 11% в любимых категориях или до 3% за все покупки. Программа лояльности «Друг» предусматривает пять опций: «Друг все вернет» с кешбэком до 3% за любые покупки, а также «Друг поможет в пути», «Друг всегда угостит», «Друг подарит заботу» и «Друг откроет весь мир», позволяющие получать до 11% за покупки в категориях «АЗС и транспорт», «Кафе и рестораны», «Аптеки и салоны красоты» или «Отели и билеты» соответственно и 1% — за прочие покупки по карте. Опции программы можно бесплатно менять раз в месяц в мобильном или интернет-банке в зависимости от текущих потребностей и предпочтений.

Накопленные бонусы не сгорают, ими можно компенсировать любые доступные покупки по карте от 3 тыс. рублей.

Дополнительно клиентам доступны такие бесплатные преимущества Opencard «Мир», как снятие наличных в банкоматах любых банков, осуществляющих прием карт этой платежной системы, пополнение своей карты с карт других банков, а также переводы до 20 тыс. рублей в месяц на карты других банков и доход до 6,5% годовых на остаток по счету «Моя копилка».