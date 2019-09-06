Сбербанк и СК «Сбербанк страхование жизни» в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировали затраты малого и микробизнеса (ММБ) на страхование сотрудников.

«Традиционное добровольное медицинское страхование (ДМС) для небольших компаний часто слишком дорого. Альтернатива — договоры коллективного страхования сотрудников, число которых, по нашим данным, выросло в первом полугодии 2019 года на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В выборке «СберДанных» 79% таких договоров заключено юридическими лицами (ООО) и 21% — индивидуальными предпринимателями. Почти половина договоров оформляется в торговле: 39% от общего количества приходится на предприятия розницы, еще 8% — на оптовый сегмент. На втором месте — транспортные услуги (15%)», — говорится в исследовании.

Аналитики оценили и долю расходов на страхование в выручке компаний. Так, в лидеры в этом случае выходит производственный сектор, в частности производство одежды с показателем 2,71%, а также отрасли с высокой значимостью человеческого капитала, например правовая деятельность и бухгалтерский учет (2,22%). Это может быть связано со сложностью замены сотрудника, на время потерявшего работоспособность, уточняют эксперты.

Активнее других работников страхуют компании ММБ в Москве (10,6% от общего количества контрактов), в Краснодарском (5,6%) и Пермском (4,1%) краях, заключили в Сбербанке.