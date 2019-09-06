Регулирование рабочего процесса, также как и его продолжительность относится к Трудовому Кодексу, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

В среду в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поручил отменить нормативные документы советских времен. Чуйченко тогда же уточнил, что речь идет о более чем 220 тыс. документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

По его словам, отмена устаревших нормативных актов времен СССР ничего не изменит.

Он отметил, что «даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать — у нас нет компетенции».