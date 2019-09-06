В подмосковном Дмитрове полицейские задержали сотрудников банка, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали участников группы, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейскими установлено, что злоумышленники, в число которых входили сотрудники одного из банков, подыскали мужчину, ведущего асоциальный образ жизни, и предложили ему за небольшое вознаграждение обратиться в финансовое учреждение для оформления ипотеки на покупку квартиры в Москве. Правонарушители снабдили заемщика поддельными документами для проведения фиктивной сделки. После того как кредит был одобрен и денежные средства переведены, участники группы похитили 7,7 млн рублей из банковской ячейки.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны сотрудниками полиции по местам проживания. Ими оказались шестеро жителей Дмитровского района в возрасте от 31 года до 38 лет, один из которых был ранее судим.

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, троим — подписки о невыезде и надлежащем поведении, одному — домашнего ареста.

«Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности фигурантов уголовного дела к совершению аналогичных противоправных действий на территории Московской области, а также розыск места нахождения мужчины, оформившего ипотечный кредит», — отмечают в МВД России.